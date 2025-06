Strauss-Happening mit Frühstück und Naked Lunch

Gemeinsam mit Kurzzeit-Festwochen-Chef Tomas Zierhofer-Kin als Dramaturgen versammelte man eine erstaunlich prominente Schar an Künstlerinnen und Künstlern, um Strauss die Ehre zu erweisen - wobei das vielfarbige Geschehen über weite Strecken genauso gut Mozart oder Helmi gewidmet hätte sein können. Allzu deutlich fielen die Bezüge zum Walzerkönig nicht aus.

Immerhin begann der Abend im zur Tanzfläche ausgeräumten Parkett des Konzerthauses mit einem Film am Grab des Jahresjubilars, in dem Haag und Welter über den Musiker sinnieren, bevor zu einer Grabrede über den kinderlosen, aber werkreichen Strauss angesetzt wird, der primär seine Werke in Dur verfasste. Hinter diesem ironischen Text stand Autor und Welter-Wegbegleiter Fritz Ostermayer.

Nach diesem Projektionsauftakt folgte ein Liveact auf den anderen, wobei Gastgeber Oliver Welter mit seiner neuaufgestellten Formation Naked Lunch den Anfang machte und den ersten Auftritt der Kultcombo seit sieben Jahren absolvierte. Am kommenden Freitag folgt dann die neue Single.

Der Nino aus Wien steuerte ebenfalls einen neuen Song im Dreivierteltakt bei ("Das Lied ist so neu, ich hab noch keinen Titel"). Kultfeministin Peaches schaute auf eine Nummer mit Strauss-Motiven, begleitet von Clara Frühstück, vorbei. Und Frühstück wiederum hatte Schauspielstar Verena Altenberger für eine Sprachperformance an ihrer Seite. Der Geiger Yury Revich war für die musikalischen Improvisationen zuständig, teils flankiert von einem Chor, Schauspielern oder Performancekünstlern.

Der zuletzt etwas vergessene Begriff des Happening kommt einem hier in den Sinn, wirkt das Ganze doch sympathisch handgemacht. Kaum ein Mikro funktioniert von Beginn weg, selten sind die Kameras für die Projektionen im Fokus. Und doch überträgt sich die Freude der Performenden ins Publikum. Ex-Jedermann Lars Eidinger legte am Ende als DJ auf und fertig war einer der am prominentesten besetzten Abende des laufenden Strauss-Jahres. Und einer der eigenwilligsten.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E - "Save the Last Waltz for Me" im Rahmen des Strauss-Festjahres im Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien. Konzept: Oskar Haag & Oliver Welter, Regie: Gerhard Fresacher, Ausstattung: Jan Ratschat, Dramaturgie: Tomas Zierhofer-Kin, Autor der Grabrede: Fritz Ostermayer. Mit Verena Altenberger, Lino Camilo, Der Nino aus Wien, Lars Eidinger, Gernot Fischer-Kondratovitch, Clara Frühstück, Oskar Haag, Sophia Hörmann, Patrik Huber, Christian Kainradl, Kördölör, Aline-Sarah Kunisch, Miss Genderfuck, Naked Lunch, Andreas Patton, Peaches, Yury Revich, Lisa Schrammel, Verifiziert, Lili Winderlich. www.konzerthaus.at/konzert/eventid/62542)