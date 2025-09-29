"Steve": Cillian Murphy kämpft mit sich und um seine Schule

Mit "Steve" adaptiert Tim Mielants den Roman "Shy" von Max Porter, der 24 Stunden im Leben des Schulleiters Steve (Cillian Murphy) zeigt. Dieser möchte die drohende Schließung seiner Reformschule verhindern, hat zugleich aber mit seiner psychischen Konstitution zu kämpfen. Der Jugendliche Shy (Jay Lycurgo) muss sich indes mit seiner eigenen Verletzlichkeit und seinem Hang zur Gewalt arrangieren. Abrufbar ist der Spielfilm mit Tracey Ullman und Emily Watson ab Freitag.

von APA