News Logo
ABO

"Steve": Cillian Murphy kämpft mit sich und um seine Schule

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Cillian Murphy, selbst psychisch lädiert, kämpft für seine Schüler
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Mit "Steve" adaptiert Tim Mielants den Roman "Shy" von Max Porter, der 24 Stunden im Leben des Schulleiters Steve (Cillian Murphy) zeigt. Dieser möchte die drohende Schließung seiner Reformschule verhindern, hat zugleich aber mit seiner psychischen Konstitution zu kämpfen. Der Jugendliche Shy (Jay Lycurgo) muss sich indes mit seiner eigenen Verletzlichkeit und seinem Hang zur Gewalt arrangieren. Abrufbar ist der Spielfilm mit Tracey Ullman und Emily Watson ab Freitag.

von

Stanton Wood. Cillian Murphy as Steve in Stanton Wood. Cr. Robert Viglasky/Neflix © 2025

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Beatrice Egli möchte Fans Auszeit vom Alltag schenken
News
Beatrice Egli hält fest: "Ich bin Schlager"
Neuer Erzählband von Harald Darer
News
Erzählungen mit Nachbildern: "Makula" von Harald Darer
"Kein Mensch hat solch einen Lauf" wie Taylor Swift
News
Neues Buch erklärt das Phänomen Taylor Swift
Autorin Renate Welsh
News
Renate Welsh wirft einen neuen Blick auf ein altes Buch
Neue Burg wird zum Erinnerungskunstwerk
Politik
Demokratie-Lichtinstallation an der Neuen Burg in Wien
Ob Israel am ESC in Wien teilnimmt, entscheiden die EBU-Mitglieder
News
ESC: Absolute Mehrheit entscheidet über Israel-Teilnahme
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER