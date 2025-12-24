"Song Sung Blue": Hommage an Neil Diamond

Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte, die sich in den 1980er und 90er Jahren in Milwaukee zugetragen hat. Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg - alles für ein zu Herz gehendes Hollywoodmusikbiopic ist vorhanden. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E - www.universalpictures.at/micro/song-sung-blue)