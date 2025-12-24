"Song Sung Blue": Hommage an Neil Diamond

Weil es für eine eigene Karriere nicht reicht, gründen der Automechaniker Mike (Hugh Jackman mit einer Perücke für die Ewigkeit) und Claire (Kate Hudson) eine Neil-Diamond-Coverband und werden zu local heroes - bis es zu einer Tragödie kommt. "Song Sung Blue" von Craig Brewer ("Der Prinz aus Zamunda 2") ist eine Liebeserklärung an Außenseiter und ein Denkmal an den Sänger von Liedern wie "Sweet Caroline". Hugh Jackman und Kate Hudson sind stimmlich in Topform.
von
Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte, die sich in den 1980er und 90er Jahren in Milwaukee zugetragen hat. Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg - alles für ein zu Herz gehendes Hollywoodmusikbiopic ist vorhanden. Ab Donnerstag im Kino.
(S E R V I C E - www.universalpictures.at/micro/song-sung-blue)
(L to R) Kate Hudson as Claire Sardina and Hugh Jackman as Mike Sardina in director Craig Brewer's SONG SUNG BLUE, a Focus Features release. Credit: Sarah Shatz/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.