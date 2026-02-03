Soap&Skin feiert Tour-Finale im Juli in der Staatsoper

Die österreichische Künstlerin, die auch als Schauspielerin mit ihrer Rolle in "Des Teufels Bad" für Furore sorgte und zugleich die Musik zum düsteren Historiendrama von Veronika Franz und Severin Fiala lieferte, übersetzt auf "Torso" die Songs anderer Künstler auf ganz besondere Weise in ihren Klangkosmos. So finden sich auf dem Album etwa einnehmende Versionen ikonischer Songs wie David Bowies "Girl Loves Me", "Pale Blue Eyes" von Velvet Underground, des 4 Non Blondes-Hits "What's Up" oder - als düsterer Ausklang - "The End" von den Doors.

(S E R V I C E - Soap&Skin in der Wiener Staatsoper, 4. und 5. Juli. Tickets unter www.oeticket.com )