1980 erscheint seine englische Übersetzung des Korans – The Message of the Qur’an –, ein international anerkanntes Meisterwerk. 17 Jahre lang arbeitet er an der Übersetzung und den Kommentaren. Gai Eaton, ein führender muslimischer Philosoph: „Es ist die beste und auch hilfreichste Übersetzung des Korans, die auf Englisch existiert, eine außergewöhnliche Leistung.“ Der englische Text von Weiss wird Grundlage für Übersetzungen in ein Dutzend weiterer Sprachen.

Gegen Ende seines Lebens ist Weiss enttäuscht von der intellektuellen Abschottung der islamischen Welt, der Intoleranz der Extremisten: „Ich habe mich in den Islam verliebt, jedoch die Muslime überschätzt.“ 2007 wird der Verein ‚Leopold Weiß Institut zur Erforschung zeitgenössischen muslimischen Lebens und Denkens‘ in Wien gegründet, 2008 der Platz vor der UNO-City in Wien nach Muhammad Asad benannt.