Religion per se ist nicht Frieden, Religion per se ist auch nicht Krieg, obwohl durch die religionsgeschichtliche Wende vom Poly- zum Monotheismus die Tendenz, Religion als Mittel zum Krieg einzusetzen, entscheidend an Fahrt aufgenommen hat. Der eine Gott ist immer ein eifersüchtiger Gott, und er will keine anderen Götter neben sich dulden, weshalb man sie und ihre Anhänger vom Angesicht der Erde tilgen muss. Religion ist ein Mittel zum Zweck, und in diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel per se, will heißen, die Religion ist ein sich selbst heiligendes Mittel zu jedem Zweck.

Ich erspare Ihnen und mir eine genauere Betrachtung der Heiligsprechungsprozesse von Massenmördern, ich möchte auch niemanden für die Religion des fliegenden Spaghettimonsters begeistern, und ich bekenne freimütig, dass ich Atheisten vor allem deshalb schätze, weil sie meiner Ansicht nach die letzten Strenggläubigen sind, die wir noch haben: Im Unterschied zum durchschnittlichen Weihfleischträger glaubt der Atheist wirklich was. Es geht in dieser österlichen Betrachtung aber nicht um die Frage, was jeder persönlich glaubt (mir reichen Kant und ein bisschen Weihrauch für mein religiöses Wohlbefinden), sondern um die öffentliche Rolle der Religion in einer Welt, die sich augenscheinlich in Auflösung befindet.

Und da scheint sich eine recht unheilige Allianz anzubahnen: Mit der Macht der konservativen Muslime, die in die europäischen Gesellschaften eingewandert sind, scheint sich auch die Macht des institutionellen Christentums wieder zu verfestigen. Ich rechne damit, dass in absehbarer Zeit der öffentliche Rundfunk sein konfessionelles Programm von der Porträtierung besonders lustiger Nonnen und malerischer Klostergärten um eine Reihe über die bestbesuchten Moscheen des Waldviertels erweitern wird müssen. Vermutlich wird man dann erklären, dass es sich gar nicht um religiöse Programme handle, sondern um kulturelle, so wie ja auch das Kreuz im Klassenzimmer im Zweifelsfall vom religiösen zum kulturellen Symbol umgedeutet wird, wenn es darum geht, die Trennung von Kirche und Staat, die in Österreich de facto nie stattgefunden hat, weiterhin zu verhindern.

Es ist im Verhältnis zwischen Politik und Religion, das angeblich im Zuge einer Säkularisierung zur beiderseitigen Zufriedenheit im Sinne einer wechselseitigen Unzuständigkeit geklärt wurde, bis heute nichts geklärt. Politik benutzt Religion, Religion gängelt Politik, jeder missbraucht jeden als Ausrede, wo es geht, und zu Ostern halten alle ihre Moralappelle ab, man möge doch endlich die Waffen schweigen lassen, die man vorher gesegnet hat.

Das ändert freilich nichts daran, dass ein sauber gesungenes Exsultet eine ordentlich gestaltete Osterliturgie ungemein bereichern kann.