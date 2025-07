Dalai Lama wird 90: Ein Leben zwischen Frieden, Exil und Weltpolitik

Geboren wurde der 14. Dalai Lama als Lhamo Dhondup am 6. Juli 1935 in Taktser, einem kleinen Dorf in der osttibetischen Region Amdo. Mit gerade einmal zwei Jahren wurde er von buddhistischen Mönchen als Reinkarnation seines Vorgängers identifiziert – ein Prozess, der tief im tibetisch-buddhistischen Glaubenssystem verwurzelt ist. Unter dem Namen Tenzin Gyatso wurde er im Potala-Palast in Lhasa zum Dalai Lama ausgebildet, dem geistigen und zeitweise auch weltlichen Oberhaupt Tibets.

Mit nur 15 Jahren – 1950 – übernahm er die politische Führung Tibets, just in dem Jahr, in dem chinesische Truppen das Land besetzten. Der junge Lama wurde über Nacht zu einer zentralen Figur des Widerstands. Acht Jahre später, nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand von Lhasa, floh er unter dramatischen Umständen über den Himalaya ins indische Exil – ein Schritt, der sein weiteres Leben prägen sollte.