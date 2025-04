1913 nahm Ohana eine Einladung nach New York als Rabbiner der Syrisch-Jüdischen Gemeinde an, kehrte nach zwei Jahren zurück, um seine Arbeit in Gaza wieder aufzunehmen. Doch es kam nicht dazu. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs musste Ohana – er hatte einen französischen Pass – Gaza verlassen und übernahm die Gemeinde in Port Said, wurde später Oberrabbiner von Ägypten. Angesehen und respektiert von Mitgliedern der königlichen Familie wurde er von König Fuad I. regelmäßig zum Tee eingeladen. Nach der Gründung Israels wurde Ohana zum Ober-Rabbiner von Haifa ernannt. 1980 starb er, der letzte Rabbiner von Gaza.

1921 kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern. Die Lage eskalierte, fanatische Araber zerstörten Synagogen und Häuser der jüdischen Familien. 1929 flüchteten die Letzten von ihnen – das Ende der 3.000-jährigen Geschichte der Juden von Gaza.