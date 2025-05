Schlagersänger Jack White nach Krankheit "nahezu der alte"

Schlagerkönig Jack White ("Looking for Freedom") hat seine schweren Erkrankungen nach eigenen Worten gut überstanden. "Ich bin nahezu der alte Jack", sagt der 84-jährige Sänger und Produzent der Zeitschrift "Bunte". "Das Verrückte ist, obwohl ich zweimal so schwer krank war, ist mein Kopf völlig gesund und auch körperlich erhole ich mich blendend."

von APA