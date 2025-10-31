Sängerin Nina Chuba erhält eigene Radiosendung

Stars wie Oliver Pocher, Paul Ripke und Lola Weippert moderierten bereits beim Sender. Zuletzt übernahm Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz eine Show. Nun reiht sich Nina Chuba ("Wildberry Lillet") in die Riege der Moderatorinnen und Moderatoren ein. "Nina Chuba steht für das, was die junge Generation bewegt - ungeschönt, laut und vor allem authentisch", sagte BigFM Programmchef Till Simoleit. "Dass sie jetzt Teil unseres Teams ist, macht uns unglaublich stolz. Wir freuen uns auf viele starke Shows mit ihr." Der Sender bigFM erreicht nach eigenen Angaben täglich rund 2,3 Millionen Hörer.