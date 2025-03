Roman "Reservoir Bitches": Hardboiled-Feminismus aus Mexiko

Von Anfang an stellt de la Cerda klar, dass sie keine leichte Kost auftischt: In der ersten Geschichte mit dem harmlosen Titel "Petersilie und Coca-Cola" beschreibt sie explizit, wie eine Frau selbst eine Abtreibung vornimmt. Der erste Satz der zweiten Story fasst dann perfekt den gesamten Episodenroman zusammen: "Alles, was krass anfängt, hört auch krass auf." Auf dem Weg zum Ende begegnet man Protagonistinnen unterschiedlichster Charakterprägungen in Situationen, die kaum ein Happy End zulassen.

Im Finale ("Die Knochensammlerin" ist als einzige Episode in mehrere Kapitel unterteilt) spricht die Autorin durch die dortige Ich-Erzählerin Klartext: "Mexiko ist ein frauenfressendes Monster. (...) Tote Frauen, die heraussprudeln aus Flüssen, Abwasserkanälen, Wüstensand. Leichen, die in schwarzen Säcken im Müll verschwinden. Hundefutter. Entsorgte Frauen. Geköpfte Frauen. Erdrosselte Frauen. Zerstückelte Frauen. Vergewaltigte Frauen." De la Cerda gibt Opfern eine Stimme, lässt sie ihre Schicksale erzählen, aber auch Hinterbliebenen ihre Leiden.

Zugleich zeichnet die 40-Jährige kein eindimensionales Bild. In einer Geschichte geht die Auftragskillerin eines Drogenbosses ihrem skrupellosen "Handwerk" nach, in einer anderen bringt eine Mutter in religiöser Verblendung Gott ein Opfer dar: ihren Sohn. Auch Frauen morden in "Reservoir Bitches", ihre Leben sind von der Kriminalität, Armut und dem Machismus des Landes geprägt. Die Armenviertel sind ebenso Schauplätze der überaus gewalttätigen Handlungen wie das Luxusanwesen eines Drogenbosses. De la Cerda lässt die Luxus-Influencerin ebenso sprechen wie Prostituierte.

Hart, ungeschönt, radikal und mitunter "überraschend zärtlich", wie es am Buchumschlag treffend heißt, ist das Potpourri an "Reservoir Bitches". De la Cerda wurde für diese gallige Gesellschaftskritik für den Internationalen Booker Prize 2025 nominiert. Die Autorin ist Mitbegründerin der feministischen Organisation Moras Help Moras und lebt in Aguascalientes, Mexiko.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - Dahlia de la Cerda: "Reservoir Bitches", Verlag Culturbooks, übersetzt von Johanna Malcher, 184 Seiten, 23,50 Euro)