Schöpfer eines Welthits: Opus-Musiker Ewald Pfleger wird 70

Pfleger wurde 1955 in Ollersdorf in eine musikalische Familie geboren. Der Vater spielte Blasmusik, die Mutter sang im Kirchenchor, seine vier Geschwister gründeten später eine Band. Der Weihnachtswunsch Gitarre blieb zunächst unerfüllt, der junge Pfleger bekam stattdessen ein Akkordeon - als Musiklehrer fungierte Franz Bachkönig, der Vater von Pflegers späterem Opus-Kollegen Walter (Bass). Ab 1968, damals 13, verbrachte er im Zuge eines Programms für Begabtenförderung fünf Jahre im Kinderdorf in Pöttsching.

Mit anderen Teenagern gründete Pfleger die Band Smiling. Das erste Konzert außerhalb des Kinderdorfes spielte man in einem Gasthof in einer kleinen Gemeinde in der Region Mattersburg. "Ich bin Kind der Musik der 60er", so der Gitarrist. "Ich habe es ganz gut erwischt in meiner Jugend. Es war mir immer schon das Wichtigste, Musik machen zu können. Popmusik hat mich ab dem ersten Mal, als ich sie gehört habe, begeistert."

Als 1973 eine Band in Stegersbach einen Gitarristen suchte, stieg der 18-jährige Pfleger ein. Songs von Deep Purple gehörten u.a. zum Programm. Deren Saitenvirtuose Ritchie Blackmore war ein großes Vorbild für Pfleger: "Ich hab ja damals seine Soli gespielt. Aber auch Santana und Eric Clapton haben mich beeinflusst. Ich habe von allen irgendwie ein bisschen was mitgekriegt und meinen eigenen Stil."

Bei einem Bandwettbewerb in Knittelfeld trat man bereits als Opus auf, es folgten Umbesetzungen, 1978 stieß Herwig Rüdisser als Sänger dazu. Das erste Album "Daydreams" erschien 1980 und floppte mit 2.000 abgesetzten Exemplaren. Der Nachfolger "Eleven" enthielt dagegen mit dem Titelsong und "Flyin' High" zwei Austrohits, Opus konnten die erste "Goldene Schallplatte" (damals noch für 25.000 verkaufte Alben) entgegennehmen.

Nach drei Longplayern mit ihrem Erfolgsproduzenten Peter Müller planten Opus ein vertragsfreies Livealbum. Im Sommer 1984, im Urlaub auf Ibiza, hatte Pfleger die Idee für einen neuen Song: "Live Is Life". Dieser wurde bei einem Open Air aufgenommen und schickte sich an, Europa, Lateinamerika und die USA zu erobern. Opus traten in der US-Show "Solid Gold" auf, tourten auf mehreren Kontinenten und waren in Moskau zu Gast. Ein monetärer Glücksfall: Pfleger und die Band halten alle Rechte an dem Lied.

Opus nahmen weiter Alben auf und gingen auf Tournee, ein zweiter Riesenhit gelang jedoch nicht. "Im Ausland werden wir oft als One-Hit-Wonder bezeichnet. Aber wir haben auch dank 'Live Is Life' viele Möglichkeiten gehabt, unsere anderen Songs zu präsentieren. Und wir haben viele gute Lieder sowie Fans in vielen Ländern", betonte Pfleger.

Nachdem Opus ihr finales Album "Opus Magnum" veröffentlicht und am 21. Dezember 2024 ihr Abschiedskonzert gegeben haben, spielt nun die Opus-Band (ohne Rüdisser) mit den Schick Sisters Konzerte.

Für Pfleger gibt es ein musikalisches Leben außerhalb von Opus. Er betreibt ein eigenes Studio, komponiert für andere Acts und hat zwei Solowerke herausgebracht. Für Hits der Kurt Gober Band alias KGB ("Motorboot") war er mitverantwortlich. Seit 49 Jahren ist er mit seiner Frau Andrea ein Paar, die Geburt seines Sohnes Paul bezeichnet der Burgenländer als privates Highlight.

2004 wurde er mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland, 2009 mit dem des Landes Steiermark und 2022 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 2021 nahm er mit Opus den Amadeus für das Lebenswerk entgegen.

"70 ist eine unglaubliche Zahl, aber ich bin gut beieinander", kommentierte Pfleger seinen "Runden". Mit seinen Memoiren "Live is Life - Mein Leben mit einem Welthit" habe er sich selbst ein Geschenk gemacht. Im Mai steht noch eine Ehrung in Graz durch die AKM an, ein großes Fest schmeißt er im Juni: "Im Sommer ist das einfach lustiger als am 6. Mai."