Ringo Starr bleibt mit neuem Album dem Country-Sound treu

Mit starken Country-Wurzeln verbinde das Album "eine lässige Americana-Note mit Ringos klassischen Rock-Einflüssen", heißt es in der Ankündigung. "Ich bin sehr glücklich, dass T Bone gerade Teil meines Lebens ist und mit mir an diesen Alben arbeitet", wird der Brite zitiert. "Nachdem wir das letzte Album aufgenommen hatten, das ich sehr gerne höre, ergab sich dieses hier einfach so." Den Albumtitel begründet er damit, weil er "einen langen, langen Weg" hinter sich habe.

Unterstützung erhielt Starr von diversen musikalischen Gästen. Billy Strings ist wieder mit von der Partie, dazu kommen Sheryl Crow, St. Vincent und andere. Aufgenommen wurde in Nashville und Los Angeles. Unter den zehn Tracks findet sich auch eine Komposition von Carl Perkins. "Ich habe zwei Carl-Perkins-Songs mit den Beatles aufgenommen, und sowohl T Bone als auch ich wollten einen davon auf dieser Platte haben", so Ringo, "und er fand diesen wunderschönen Titel, den ich noch nie zuvor gehört hatte: 'I Don't See Me In Your Eyes Anymore'."

