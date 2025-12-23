Red Bull Stage am Nova Rock mit thrown bis All Them Witches

US-Metalcore-Aushängeschild We Came As Romans kommt aus Michigan und stellt ihr aktuelles Album im Burgenland vor. Aus Schweden reisen thrown an, die mit ihrem Hybrid aus Hardcore, Nu Metal und Trap punkten, ebenso wie die deutsche Band Annisokay. Für Punk-Nostalgie sind die Surf-Punk-Ikonen Lagwagon aus Kalifornien zuständig.

Auf der härteren Seite des Spektrums stehen Malevolence aus Sheffield, die ihren wuchtigen Mix aus Beatdown-Hardcore und Metalcore mit im Gepäck haben, sowie die Hardcore-Punker Drain aus Santa Cruz, Kalifornien. Für Female-Fronted-Power sorgt Ankor, eine Alternative-Metal-Band mit Frontfrau Jessie und Drummerin Eleni, die sich in über 20 Jahren vom spanischen Geheimtipp zu einer Größe ihres Genres entwickelt haben. Kontrastprogramm liefert der Wiener Indie-Folk-Singer-Songwriter Yunger.

All Them Witches, die neopsychedelische Blues-Rockband aus Nashville (Tennessee), sorgt am Sonntag für einen würdigen Abschluss auf der Red Bull Stage. Weitere Acts wie Kupfergold, Vinegar Hill oder TX2 runden das Programm ab. Auch heuer gibt es wieder die Möglichkeit für heimische Newcomer, sich erstmals auf einem großen Festival zu präsentieren. Bewerbungen für einen Band Contest sind ab Anfang 2026 unter www.redbull.com/takeoff möglich.

(S E R V I C E - www.novarock.at - www.redbull.com/at-de/events/nova-rock-festival)