"Das was wir bisher in den drei Gruppenspielen erreicht haben, in der mit Abstand schwersten Gruppe, hat uns glaube ich niemand zugetraut. Dass wir tatsächlich als Erster aus dieser Gruppe herausgehen, ist schon eine außergewöhnliche Leistung gewesen", meint Ralf Rangnick im ZiB-2-Interview mit Marie-Claire Zimmermann. Natürlich habe man mitbekommen, dass die Erwartungshaltung dadurch gestiegen ist.

"Im Prinzip beginnt die Europameisterschaft jetzt erst so richtig", so Rangnick. Im Achtelfinalspiel am Dienstag gegen die Türkei brauche es wieder eine starke Mannschaftsleistung. Ein Geheimrezept für den aktuellen Erfolgslauf kann und will der Teamchef nicht präsentieren, man habe ganz einfach zwei Jahre lang darauf hingearbeitet. Die Energie am Platz, der Zusammenhalt innerhalb des Teams - das mache seine Mannschaft zu einer besonderen.

"Alles was da passiert ist, war Teamarbeit", beschreibt Rangnick die Zusammenarbeit innerhalb des ÖFB. Es sei keinesfalls die Aktion eines einzelnen Menschen, sondern bestens funktionierendes Teamwork, betont der Deutsche. "Wir haben in allen Bereichen Top-Leute", erklärt er und hebt unter anderem den "besten Teamkoch" hervor.