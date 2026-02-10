Powerwolf mit "Metal-Messe der Superlative" fürs Wohnzimmer

Aufgezeichnet wurde das Abschlusskonzert der "Wolfsnächte-Tour" 2024 in der ausverkauften Münchner Olympiahalle. Man kann durchaus von einem Heavy-Metal-Musical sprechen, inklusive einer feuerspeienden Kirchenorgel, einem Pyro-Spektakel, Schnee, der auf ein brennendes Klavier fällt, und einer operettenhaften Erzählweise. In der Ankündigung heißt es: "Jeder Song wird visuell neu inszeniert - mit wechselnden Bühnenbildern, perfekt getimten Effekten und dramatischen Elementen."

Der Spruch "Show über Substanz" kostet Schlegel nur ein müdes Lächeln: "Du brauchst gute Songs, dann kannst du eine gute Show machen. Umgekehrt: Eine gute Show funktioniert ohne gute Songs meistens nicht", so der Musiker. "Unser Credo ist es jedenfalls, das Publikum zu unterhalten."

Live-Alben haben mit einer Inflation von entsprechenden Veröffentlichungen für diverse Jubiläumsausgaben von Album-Klassikern und den zahllosen Fan-Handyvideos in sozialen Netzwerken in den vergangenen Jahren an Wert verloren. Schlegel nickt, wirft aber ein: "Es war uns wichtig, dieses Konzert so hochwertig wie möglich aufzuzeichnen mit unfassbar vielen Kameras. Der Versuch, diese Bilder, die wir live erzeugen, auch in die Wohnzimmer zu bringen, ist aufwendiger als die Produktion eines Studioalbums."

Es soll zwar "ein Geschenk für die Fans sein", aber "Wildlife" bedeute auch der Band viel, sagt Schlegel: "Es gibt so Momente im Leben einer Musikerkarriere, da schaust du dich in der Halle um, blickst auf 12.000 Leute und denkst: Irgendwann ist da was passiert. Dann hält man kurz inne. Das meine ich so pathetisch, wie ich es sage. Uns war klar, diesen Moment, diese Tour müssen wir irgendwie festhalten - einfach für uns."

Auf ihren Tourneen gastierten Powerwolf auch regelmäßig in Wien. "Wir haben die Szene bespielt, die Arena und das Gasometer", so Schlegel. "Die Stadthalle wäre das nächste. Es wäre schön, wenn wir unseren Fans in Wien die komplette Produktion zeigen könnten. Zuletzt im Gasometer mussten wir wegen der Größe der Halle Abstriche machen. Aber wie gesagt: Die Produktion ist wichtig, aber wir fünf auf der Bühne sind immer noch das Wichtigste."

"Wildlife" erscheint in zahlreichen Formaten wie Blu-Ray, DVD, CD und Vinyl. Außerdem werden ein Deluxe Boxset sowie zahlreiche Sammler-Editionen mit exklusivem Bonusmaterial angeboten.

(S E R V I C E - www.powerwolf.net)