Peter Lindberghs fotografischer Blick in Tina Turners Seele

Eine legendäre Anekdote der Popgeschichte: Tina Turner kletterte für ein Shooting mit Peter Lindbergh 1989 am Eiffelturm herum. Der Fotograf fragte die Sängerin, ob sie dabei nicht ihre Stöckelschuhe ausziehen wolle. "Das ist doch nicht Ihr Ernst", soll diese in etwa geantwortet haben. Das entstandene Foto, die Power der Künstlerin dokumentierend, ist auch im Band "Tina Turner by Peter Lindbergh" enthalten. Fast 150 Abbildungen enthält das am 7. Mai erscheinende Buch.

von APA