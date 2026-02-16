ORF launchte für ESC neue Website

Zudem bietet die Seite einen Überblick über diverse ESC-Storys und wartet mit Fragen und Antworten zum Event auf - auch auf Englisch. Während der Shows sind unter songcontest.orf.at Live-Ticker zu finden. Auch eine "Social Wall" mit Postings aus dem ESC-Universum findet sich auf der Website.

(S E R V I C E - https://songcontest.orf.at/ )