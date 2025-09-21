News Logo
ABO

Nina Chuba steht fest zu ihrer politische Haltung

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nina Chuba will keine falsche Toleranz zeigen
©APA, dpa, Georg Wendt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die deutsche Popsängerin Nina Chuba hat mit einem Teil ihrer Familie aufgrund politischer Differenzen den Kontakt abgebrochen. Die 26-Jährige ist in Wedel bei Hamburg aufgewachsen, ihre Eltern stammen aus Sachsen-Anhalt. Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" sagte sie laut Voraus-Meldung: "Ich habe mit einem Teil meiner ostdeutschen Familie gebrochen, weil sie politische Haltungen vertreten, für die ich nicht stehe. Ich kann da auch keine falsche Toleranz oder Verständnis zeigen."

von

"Ich bin absolut gegen die AfD", betonte die Musikerin. Chuba, die mit bürgerlichem Namen Nina Katrin Kaiser heißt, hat seit dem Sommer 2022 eine steile Karriere hingelegt: Ihr Song "Wildberry Lillet" schaffte es im August 2022 an die Spitze der deutschen und österreichischen Charts und hat heute mehr als 200 Millionen Streams auf Spotify. 2023 brachte die Sängerin ihr erstes Album ("Glas") heraus. Auf TikTok folgen ihr 1,2 Millionen Menschen, auf Spotify hat sie 5,6 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Gerade erscheint Chubas zweites Album, was ihr nach eigenen Aussagen viel Druck gemacht habe. Auch deshalb habe sie eine Therapie begonnen. Fernab von mentalen Problemen sprach Chuba mit dem Nachrichtenmagazin auch darüber, wie schwer es Künstlerinnen in der Musikindustrie haben. Chuba: "Als Frau in dieser Branche musst du dich ständig beweisen. (...) Du musst immer härter für deinen Fame kämpfen als ein Mann."

Auf die Frage, ob es durch den steigenden Erfolg für sie einfacher geworden sei, sagte Chuba dem "Spiegel": "Nein. Es wird doch gerade alles wieder schlimmer. Das kann man gut am Beispiel von Taylor Swift sehen, die dafür kritisiert wird, dass ihre Verlobung ein PR-Stunt sein soll. Also klar ist dieses Bild und alles orchestriert. Aber es wird immer irgendwas genommen und an einer erfolgreichen Frau zerrissen."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Édouard Louis beendete autofiktionale Familiensaga
News
Édouard Louis schrieb über seinen Bruder
Duc Phuc performt "Phu Dong, der himmlische König"
News
Vietnam siegt bei Russlands ESC-Konkurrenz
Taylor Swift verspricht Glamour
News
Taylor Swift wirbt für Album mit Video auf "Taylornation"
Murray war Anfang September Gast bei einem NASCAR-Rennen
Schlagzeilen
Hollywoods markantes Gesicht: Bill Murray ist 75
"Ich habe es nicht geschafft, mich verständlich auszudrücken"
News
Rapper Fedez entschuldigt sich für Sinner-Verhöhnung
Taylor Swift lädt zu exklusiven Kino-Partys ein
Schlagzeilen
Taylor Swift bringt Release-Party ins Kino
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER