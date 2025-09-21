Nina Chuba steht fest zu ihrer politische Haltung

"Ich bin absolut gegen die AfD", betonte die Musikerin. Chuba, die mit bürgerlichem Namen Nina Katrin Kaiser heißt, hat seit dem Sommer 2022 eine steile Karriere hingelegt: Ihr Song "Wildberry Lillet" schaffte es im August 2022 an die Spitze der deutschen und österreichischen Charts und hat heute mehr als 200 Millionen Streams auf Spotify. 2023 brachte die Sängerin ihr erstes Album ("Glas") heraus. Auf TikTok folgen ihr 1,2 Millionen Menschen, auf Spotify hat sie 5,6 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

Gerade erscheint Chubas zweites Album, was ihr nach eigenen Aussagen viel Druck gemacht habe. Auch deshalb habe sie eine Therapie begonnen. Fernab von mentalen Problemen sprach Chuba mit dem Nachrichtenmagazin auch darüber, wie schwer es Künstlerinnen in der Musikindustrie haben. Chuba: "Als Frau in dieser Branche musst du dich ständig beweisen. (...) Du musst immer härter für deinen Fame kämpfen als ein Mann."

Auf die Frage, ob es durch den steigenden Erfolg für sie einfacher geworden sei, sagte Chuba dem "Spiegel": "Nein. Es wird doch gerade alles wieder schlimmer. Das kann man gut am Beispiel von Taylor Swift sehen, die dafür kritisiert wird, dass ihre Verlobung ein PR-Stunt sein soll. Also klar ist dieses Bild und alles orchestriert. Aber es wird immer irgendwas genommen und an einer erfolgreichen Frau zerrissen."