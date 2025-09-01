News Logo
"Neues" Bon Jovi-Album erscheint am 24. Oktober

Bon Jovi sang Songs mit guten Freunden neu ein
©AFP, APA, CHARLY TRIBALLEAU
Die US-Band Bon Jovi meldet sich am 24. Oktober mit einer neuen Platte zurück: Dabei handelt es sich um die "Legendary Edition" des 2024 erschienenen Albums "Forever", mit dem sich die Band nach der Stimmbandoperation von Sänger Jon Bon Jovi (63) zurückgemeldet hatte. Das Besondere: Jeder Song wurde mit Stars wie Robbie Williams oder Avril Lavigne neu aufgenommen. Als erste Single wurde mit "Red, White & Jersey" ein völlig neuer Song mit Bruce Springsteen ausgekoppelt.

"Dieses Album ist mehr als eine Sammlung von Kollaborationen", wird Bon Jovi zitiert. "Es ist ein Album, das aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist", spielt der Sänger aus New Jersey auf seine Rehabilitation nach der Operation an, die es nach der Album-Veröffentlichung unmöglich gemacht hatte, auf Tournee zu gehen. "Forever (Legendary Edition)" sieht er als Würdigung langjähriger kreativer Freundschaften und Widerstandsfähigkeit.

(S E R V I C E - www.bonjovi.com)

