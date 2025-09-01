"Neues" Bon Jovi-Album erscheint am 24. Oktober

"Dieses Album ist mehr als eine Sammlung von Kollaborationen", wird Bon Jovi zitiert. "Es ist ein Album, das aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist", spielt der Sänger aus New Jersey auf seine Rehabilitation nach der Operation an, die es nach der Album-Veröffentlichung unmöglich gemacht hatte, auf Tournee zu gehen. "Forever (Legendary Edition)" sieht er als Würdigung langjähriger kreativer Freundschaften und Widerstandsfähigkeit.

