News Logo
ABO

Neuer Roman von Nobelpreisträger László Krasznahorkai

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Laszlo Krasznahorkai beim Nobelpreis-Bankett
©JONATHAN NACKSTRAND, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Gleichzeitig mit der Übergabe des Literaturnobelpreises an László Krasznahorkai ist die deutsche Übersetzung seines 2024 in Ungarn unter dem Titel "Zsömle odavan" erschienenen Romans ausgeliefert worden. Formal setzt der 71-Jährige mit "Zsömle ist weg" fort, was zu seinem Markenzeichen geworden ist: Ein aus nur wenigen Sätzen bestehender, nahezu unterbrochener Erzählstrom, der eine eigenwillige Geschichte erzählt.

von

Der Verlag hatte "milde Melancholie, sarkastischen Humor und große Seltsamkeit" versprochen. Es geht um den angeblichen Spross einer jahrhundertealten Adelslinie, der sich von der Politik fernhalten möchte, von Monarchisten jedoch aufgespürt und als letzte Rettung vor dem Untergang des Landes gepriesen wird.

"Tatsächlich passt der Stil des Literaturnobelpreisträgers, dieses in freundlichem Plauderton mäandernde Gemurmel, perfekt zum Raunen der Verschwörungsschwurbler - deren Verlautbarungen auch verdächtig an die nationalromantischen Klänge erinnert, die Viktor Orbán gern anschlägt", befand "Der Spiegel": "Ungarn als mythologischer Fiebertraum." "Die Zeit" verglich die Hauptfigur Onkel Józsi mit Figuren der Weltliteratur wie den Dorfrichter Adam, Madame Bovary, Josef K. oder Medea und ortete "ungeheuer gute Literatur", bei der "jedes Herummäkeln einer frechen Lüge gleich" käme.

Dieses Risiko ging der "Falter" ein und beklagte einen Mangel an Schärfe und Esprit: "Sich endlos in belanglosen Details und Nebensächlichkeiten ergehend, gerät 'Zsömle ist weg' in etwa so tempo- und spannungsreich wie die Durchquerung der ungarischen Tiefebene in einem Eselskarren." Da bleibt nur eines: lesen und sich selbst ein Urteil bilden.

(László Krasznahorkai: "Zsömle ist weg", aus dem Ungarischen von Heike Flemming. Fischer Verlag, 204 Seiten, 26,95 Euro, ISBN: 978-3-10-397667-0)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER