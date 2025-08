Abschied vom Schwarz-"Ring" in Bayreuth

Viel Applaus für Dirigentin, Sängerinnen und Sänger - und dann doch die erwarteten Buhrufe für den österreichischen Regisseur Valentin Schwarz und sein Team. Aber ganz so heftig wie in den Vorjahren war es nicht: Auch viele Bravo-Rufe waren in Bayreuth zu hören am Ende der Richard-Wagner-Oper "Götterdämmerung", die das vierteilige Mammutwerk "Der Ring des Nibelungen" abschließt.

von APA