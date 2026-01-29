Nenda gewinnt Amadeus Music FM-Award

Nenda (Neururer), die längere Zeit in London lebte und arbeitete, könne alles, hieß es in einer Aussendung des Senders: "Rap und Spoken Word, ein bisschen Jazz, ein bisschen Soul, Rock 'n' Roll-Gitarre und eine tiefe, warme Soundkulisse." Die Künstlerin habe es verstanden, "dass man das Patriarchat und sonstige Dinge ruhig verteufeln kann, den Schmäh aber dabei nicht links liegen lassen muss".

Die Amadeus-Awards werden heuer am 6. März in der Wiener Marx Halle verliehen. An der Spitze des Nominiertenfelds finden sich gleich drei Acts: Die Salzburger Sängerin Anna Buchegger, das Wiener Pop-Trio folkshilfe und das Erfolgsduo Seiler und Speer rittern in je drei Kategorien um den Sieg. ORF 1 überträgt ab 21.30 Uhr.