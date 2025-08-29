News Logo
ABO

Musik-"Lieblingsstücke" von André Heller am Samstag auf Ö1

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ö1 hat André Heller ins Radiostudio eingeladen
©APA, HERBERT NEUBAUER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Kreativkopf André Heller hat vor Jahrzehnten auch einmal als Radio-DJ gewerkt - und kehrt am Samstag (30. August) zu den Plattentellern zurück. Für die Ö1-Sommerreihe "Lieblingsstücke" präsentiert der Liedermacher, Autor und Multimediakünstler rund 20 seiner musikalischen Favorites. Mit im Gepäck hat er Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Richard Strauss ebenso wie Songs von Georg Danzer, Whitney Houston oder Johnny Cash.

von

Üblicherweise dauert die Sendung, in der bekannte Persönlichkeiten ihre "Lieblingsstücke" mitbringen, eine Stunde lang. Da Heller mit knapp 20 Liedern ins Studio gekommen und es sowohl ihm als auch der Redaktion schwer gefallen sei, Titel zu streichen, habe man diese Ausgabe nun einfach verlängert, teilte Ö1 mit. Sie ist daher von 13 bis 14.40 Uhr zu hören. Im Anschluss liest Burgschauspieler Markus Meyer aus dem Text "Die Welt der Klänge" von Rudolf Arnheim, der 1936 erschienen ist.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kreator-Mastermind Mille Petrozza ging unter die Autoren
Schlagzeilen
Thrash-Metal-Legende Petrozza: "Man sollte Boney M. hören"
Ein Männlein steht im Walde: Disarstar mit neuem Album
News
"Hamburger Aufstand": Disarstars bisher stärkster Wurf
Riesenüberraschung: "KPop Demon Hunters" ist der Megaüberdrüberhit
News
"KPop Demon Hunters" katapultiert sich an die Spitze
Nava Ebrahimi, bei der Eröffnungsrede des Bachmann-Preises
News
Nava Ebrahimis "Und Federn überall" zum Abschluss der O-Töne
++ HANDOUT ++ Der Rathausplatz wird zur zentralen ESC-Fanmeile
News
Rathausplatz wird zur Fanmeile des Song Contests
Neuer Roman von Jonathan Coe
News
Jonathan Coes satirischer Roman "Der Beweis meiner Unschuld"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER