Musik-"Lieblingsstücke" von André Heller am Samstag auf Ö1

Üblicherweise dauert die Sendung, in der bekannte Persönlichkeiten ihre "Lieblingsstücke" mitbringen, eine Stunde lang. Da Heller mit knapp 20 Liedern ins Studio gekommen und es sowohl ihm als auch der Redaktion schwer gefallen sei, Titel zu streichen, habe man diese Ausgabe nun einfach verlängert, teilte Ö1 mit. Sie ist daher von 13 bis 14.40 Uhr zu hören. Im Anschluss liest Burgschauspieler Markus Meyer aus dem Text "Die Welt der Klänge" von Rudolf Arnheim, der 1936 erschienen ist.