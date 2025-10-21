News Logo
Conan Gray kommt mit seiner "Wishbone World Tour" nach Wien

Auftritt am 1. Juni in der Wiener Stadthalle
©AFP, APA, GETTY, BENNETT RAGLIN
Der US-amerikanische Popsänger, Songschreiber und Videoblogger Conan Gray kommt nach 2022 im nächsten Jahr wieder nach Österreich. Am 1. Juni macht seine "Wishbone World Tour" Halt in der Wiener Stadthalle, kündigte der Veranstalter Goodlive Artists am Dienstag an. Mit seinem vierten Studioalbum "Wishbone" feiert der 25-Jährige den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

von

Das Album stieg auf Platz eins der Billboard Album Sales Charts und auf Platz drei der Billboard 200 ein, die bisher höchste Chartplatzierung für Gray. Der Karten-Presale via Ticketmaster startet am Donnerstag, 9.00 Uhr, der allgemeine Vorverkauf am Freitag, 9.00 Uhr.

ELMONT - USA: FOTO: APA/APA/AFP/GETTY/BENNETT RAGLIN

