Conan Gray kommt mit seiner "Wishbone World Tour" nach Wien

Der US-amerikanische Popsänger, Songschreiber und Videoblogger Conan Gray kommt nach 2022 im nächsten Jahr wieder nach Österreich. Am 1. Juni macht seine "Wishbone World Tour" Halt in der Wiener Stadthalle, kündigte der Veranstalter Goodlive Artists am Dienstag an. Mit seinem vierten Studioalbum "Wishbone" feiert der 25-Jährige den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

von APA