"Mord an der Spree": Neuer Berlin-Krimi von Alex Beer

Die Detektei Mathilde Voss und Felix Blom hat es im Berlin der Kaiserzeit nicht leicht. Aufträge und Geld sind rar. Umso schöner, als Mathilde für einen Grafen ein gestohlenes Medaillon wiederbeschaffen soll. Bei ihrer Suche findet sie eine Freundin ermordet vor und wird von der Polizei prompt als vermeintliche Mörderin verhaftet. Zu allem Unglück wird das gestohlene Schmuckstück in Mathildes Wohnung gefunden. Klarer Fall für die Justiz, Mathilde wird zum Tode verurteilt. Ihr Partner Felix und Kommissar Bruno Harting glauben hingegen an ihre Unschuld. Ihre verzweifelten Bemühungen, Mathilde zu retten, führen sie nicht nur in die Berliner Unterwelt, sondern auch in Mathildes dunkle Vergangenheit.

(S E R V I C E - Alex Beer: "Felix Blom. Mord an der Spree", Limes Verlag, 320 Seiten, 18,40 Euro, ISBN 978-3-8090-2796-6)