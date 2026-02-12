ABO

"Mord an der Spree": Neuer Berlin-Krimi von Alex Beer

Krimi-Autorin Alex Beer
©APA, ROBERT JAEGER
Die in Wien lebende Bregenzerin Alex Beer gehört zu den Besten ihres Faches als Autorin historischer Kriminalromane. Ihr neues Werk "Felix Blom. Mord an der Spree", Band drei ihrer Berlin-Krimi-Reihe, hat einen sehr gut erzählten Plot mit einem wunderbaren Figurenensemble. Reichtum und Armut, Glanz und Schmutz, technischer Fortschritt und Rückständigkeit bilden den historischen Hintergrund und ein Abbild des alten Berlins in einer Zeit radikaler Umbrüche.

von

Die Detektei Mathilde Voss und Felix Blom hat es im Berlin der Kaiserzeit nicht leicht. Aufträge und Geld sind rar. Umso schöner, als Mathilde für einen Grafen ein gestohlenes Medaillon wiederbeschaffen soll. Bei ihrer Suche findet sie eine Freundin ermordet vor und wird von der Polizei prompt als vermeintliche Mörderin verhaftet. Zu allem Unglück wird das gestohlene Schmuckstück in Mathildes Wohnung gefunden. Klarer Fall für die Justiz, Mathilde wird zum Tode verurteilt. Ihr Partner Felix und Kommissar Bruno Harting glauben hingegen an ihre Unschuld. Ihre verzweifelten Bemühungen, Mathilde zu retten, führen sie nicht nur in die Berliner Unterwelt, sondern auch in Mathildes dunkle Vergangenheit.

(S E R V I C E - Alex Beer: "Felix Blom. Mord an der Spree", Limes Verlag, 320 Seiten, 18,40 Euro, ISBN 978-3-8090-2796-6)

