Monika Helfer gewinnt Boccaccio.cc-Preis

Boccaccio.cc ist eine unabhängige Publikations-Plattform für literarisches Schreiben. Die Jury, bestehend aus Julia Schoch, Thomas Stangl und Dana Grigorcea, hat die bereits in der Zeitschrift "Miromente" publizierte Erzählung aus einer zehn Titel umfassenden Shortlist ausgewählt, die von der Redaktion der Literaturzeitschrift "Volltext" auf Basis von insgesamt mehr als tausend eingesandten Texten erstellt wurde. Die Preisverleihung findet am 25. März in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien statt. Die Laudatio hält Anne-Catherine Simon ("Die Presse").

(S E R V I C E - https://boccaccio.cc )