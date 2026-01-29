Monika Helfer gewinnt Boccaccio.cc-Preis

Die Vorarlberger Autorin Monika Helfer (78) erhält für ihre Erzählung "Sie wollten sich trennen" den Boccaccio.cc-Preis für die beste Erzählung des Jahres. Der Preis möchte "die Aufmerksamkeit auf die Gattung der Erzählung lenken, die im deutschen Sprachraum einen unverdient schweren Stand hat und vom Buchmarkt häufig übersehen wird" und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die erste Preisträgerin war im vergangenen Jahr Natascha Wodin.
Boccaccio.cc ist eine unabhängige Publikations-Plattform für literarisches Schreiben. Die Jury, bestehend aus Julia Schoch, Thomas Stangl und Dana Grigorcea, hat die bereits in der Zeitschrift "Miromente" publizierte Erzählung aus einer zehn Titel umfassenden Shortlist ausgewählt, die von der Redaktion der Literaturzeitschrift "Volltext" auf Basis von insgesamt mehr als tausend eingesandten Texten erstellt wurde. Die Preisverleihung findet am 25. März in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien statt. Die Laudatio hält Anne-Catherine Simon ("Die Presse").
(S E R V I C E - https://boccaccio.cc )