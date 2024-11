eXit: Österreichische Journalisten wechseln von X zu Bluesky

Mit ihnen und dem Hashtag #eXit vollzogen rund 30 weitere den Schritt, andere taten es nicht. Viele hatten eine individuelle Begründung dafür, andere gingen kommentarlos – ausführlich Digitalexpertin Ingrid Brodnig, lapidar Puls-4-Info-Direktorin Corinna Milborn. Einigendes Band: Seit Elon Musk 2022 um 44 Milliarden Dollar Twitter gekauft hat und zu X verkommen ließ, ist es dort kaum noch erträglich. Das empfand auch Ihr Kolumnist und schrieb dagegen an, dass der reichste Mensch die wichtigste Informationsplattform besitze, sie mit Unsäglichem überschwemmen lasse, via Algorithmen politisch missbrauche – und nun auch noch ein Regierungsamt in den USA bekomme.

Das Maß war voll, die eigene Glaubwürdigkeit durch den X-Verbleib aber ständig erschüttert. Ein Dilemma, denn der individuelle Ausstieg auch bloß als aktiver Nutzer hätte den Verzicht auf das wichtigste Kommunikationsnetzwerk bedeutet. Deshalb war der Schritt vor allem von Wolf und Klenk so wichtig. Sie haben am meisten zu verlieren. Wenngleich auch die Follower-Zahlen von Milborn (160.000), Robert Misik (106.000), Brodnig (67.000), Marcus Wadsak (61.000), Euke Frank (53.000), Susanne Schnabl (34.000), Stefan Kappacher (34.000) und Julia Ortner (30.000) zeigen, welch riesige Gefolgschaft nun nicht mehr bedient wird. Neben zahlreichen ORF-Stars sind zudem Printgrößen wie Gerold Riedmann, Christoph Kotanko, Michael Jungwirth, Oliver Das Gupta, Sebastian Loudon, Eva Linsinger, Cathrin Kahlweit, Meret Baumann und auch Kabarettist Florian Scheuba auf Bluesky umgezogen. Vorerst mit großem Erfolg. Wolf hatte bis Dienstagmittag schon 35.000, Klenk 25.000 Follower. Die Verlagerung des permanenten Austro-Diskurses könnte gelingen.