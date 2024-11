Einer der Hauptgründe für ihren Aufbruch scheint für die Himmelswanderer neben der Tatsache, dass es auf X so viele Unbetreute gibt, deren Blockierung zu viel Arbeits- und inzwischen vielleicht sogar Lebenszeit frisst, die Tatsache, dass Elon Musk, der das Unternehmen vor etwas mehr als zwei Jahren gekauft hat, kein Guter ist, was man, wenn man es noch nicht wusste, daran erkennt, dass er praktisch nicht mehr ohne Donald Trump anzutreffen ist. (Das finde ich übrigens auch nicht gut, denn eine Betreuungsquote von eins zu eins erscheint mir unter allen Umständen übertrieben, egal, ob es um die Guten oder um die Bösen geht.) Seit dieser Übernahme ist Twitter, das vorher einigermaßen flächendeckend von Inhalten gesäubert wurde, die man als Betreuer auf so einer Plattform nicht sehen will, eine Fake-News-Schleuder geworden, außerdem ein Ort, an dem Beleidigungen auf der Tagesordnung stehen und wo auch kaum noch zwischen echten Accounts und Bots, zwischen Newsrooms und Trollfabriken zu unterscheiden ist.

Auf BlueSky, sagen die Auswanderer, gebe es zwar noch nicht so viele Mitglieder wie auf X, aber die seien dafür besser betreut. Das erscheint mir logisch, vor allem jetzt, wo die Spitzenrepräsentanten des betreuten Denkens dorthin gewechselt sind, muss die Betreuungsquote eigentlich sensationell sein, jede Wiener Volksschule kann davon vermutlich nur träumen.

Twitter, da haben die Auswanderer sicher recht, ist kein schöner Ort, und Elon Musk ist ein schwieriger Knabe, aber möglicherweise könnte man, wenn man es so grundsätzlich angeht, ein Gedankenexperiment wagen, das den Verzicht auf die Selbstpräsentation in den sozialen Medien einschließt. Nicht, dass ich das gern empfehlen würde – es stünde mir auch nicht zu, ich bin nicht im Betreuungsgeschäft –, es scheint mir nur auffällig, dass diese Option in den teils sehr ausführlichen Begründungen für den Umstieg von einer Plattform auf die andere nicht vorkommt, im Gegenteil: Geschrieben wird fortan in Himmelblau, gelesen wird weiterhin im finsteren X. Man muss sich ja nach wie vor informieren, heißt es dann, und da ist X noch immer am schnellsten, wenn es irgendwo auf der Welt brennt, erfährt man es in der Sekunde.

Das ist nicht meine Erfahrung, aber ich muss ja auch nicht in der Sekunde wissen, wenn irgendwo auf der Welt etwas von Relevanz passiert. Bis es für mich wichtig ist, hat es der „Economist“ oder die „New York Times“ vermutlich auch erfahren und wird es mir nicht verheimlichen.