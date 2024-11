Bluesky: Twitter, wie es früher war?

Bluesky gibt an, einen dreisäuligen Moderationsansatz zu verfolgen, der aus automatischer Filterung, manuellen Eingriffen und Community-Meldungen besteht. Dafür wird das vom Unternehmen selbst entwickelte quelloffene Programm "Ozone" verwendet.

In einem ersten Schritt werden alle Inhalte gefiltert, die illegal sind. Dann werden Filter angewandt, die sich in den Einstellungen individuell anpassen lassen. Dadurch kann etwa ausgewählt werden, ob Beiträge von Usern angezeigt werden sollen, die vom Moderationssystem als unhöflich, extremistisch oder ähnliches gekennzeichnet wurden.

Wie sich dieser Ansatz in der Praxis bewährt, wird die Zukunft zeigen. Social-Media-Moderation ist enorm ressourcenaufwändig: Twitters Moderationsteam beschäftigte vor Elon Musks Übernahme mehr als 2.000 Personen. Mit steigender Nutzerzahl wird auch Bluesky personell massiv aufstocken müssen - und dafür zusätzliche Investments brauchen. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, das Moderationsteam von 25 auf 100 Personen vergrößert zu haben.

Am 15. November gab Bluesky bekannt, momentan 42.000 Meldungen pro Tag zu erhalten. Im gesamten Jahr 2023 seien es 360.000 gewesen.

