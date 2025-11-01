News Logo
"Mary J. Blige: For my Fans": R&B vom Feinsten im Kino

Mary J. Blige mit einem Konzertzuckerl aus dem Madison Square Garden
Im R&B-Bereich ist um sie kein Herumkommen: Mary J. Blige. Die US-Amerikanerin begeistert ihre Fans und will diesen nun etwas zurückgeben. So ist eine ausverkaufte Show im Madison Square Garden in New York ihrer "For My Fans"-Tour ab Mittwoch auch auf der großen Leinwand nachzusehen. Die Setlist umfasst Hits aus ihrer gesamten Karriere. Auch für Überraschungsauftritte ist gesorgt.

(S E R V I C E - https://www.maryjblige.com)

US singer and rapper Mary J. Blige performs during the first day of the annual North Sea Jazz Festival in Rotterdam, on July 11, 2025. (Photo by Simon Lenskens / ANP / AFP) / Netherlands OUT

