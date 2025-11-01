"Mary J. Blige: For my Fans": R&B vom Feinsten im Kino

© Simon Lenskens, APA, ANP home Aktuell News

Im R&B-Bereich ist um sie kein Herumkommen: Mary J. Blige. Die US-Amerikanerin begeistert ihre Fans und will diesen nun etwas zurückgeben. So ist eine ausverkaufte Show im Madison Square Garden in New York ihrer "For My Fans"-Tour ab Mittwoch auch auf der großen Leinwand nachzusehen. Die Setlist umfasst Hits aus ihrer gesamten Karriere. Auch für Überraschungsauftritte ist gesorgt.

von APA