"Mary J. Blige: For my Fans": R&B vom Feinsten im Kino

Im R&B-Bereich ist um sie kein Herumkommen: Mary J. Blige. Die US-Amerikanerin begeistert ihre Fans und will diesen nun etwas zurückgeben. So ist eine ausverkaufte Show im Madison Square Garden in New York ihrer "For My Fans"-Tour ab Mittwoch auch auf der großen Leinwand nachzusehen. Die Setlist umfasst Hits aus ihrer gesamten Karriere. Auch für Überraschungsauftritte ist gesorgt.
US singer and rapper Mary J. Blige performs during the first day of the annual North Sea Jazz Festival in Rotterdam, on July 11, 2025. (Photo by Simon Lenskens / ANP / AFP) / Netherlands OUT