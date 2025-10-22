News Logo
Mariah Carey als "Person des Jahres" 2026 geehrt

Mariah Carey ist "kreative Kraft und Ausnahmetalent"
Die US-amerikanische Sängerin Mariah Carey wird von der Stiftung MusiCares als "Person des Jahres" 2026 geehrt. Damit würdigt die Wohltätigkeitsorganisation der "Recording Academy", die als Dachverband der US-Musikbranche die Grammy Awards vergibt, die fünfmalige Grammy-Gewinnerin nach eigenen Angaben für ihre herausragende musikalische Karriere und ihr langjähriges soziales Engagement.

Die Verleihung der Auszeichnung soll Ende Jänner 2026, zwei Tage vor der Grammy-Gala in Los Angeles, stattfinden. Im Rahmen der geplanten Benefiz-Gala sollen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu Ehren Careys auftreten. Der Erlös der Veranstaltung fließt traditionell an Programme zur Unterstützung bedürftiger Musikschaffender – etwa in den Bereichen Suchtprävention, finanzielle Nothilfe und medizinische Versorgung.

"Mariah Careys Einfluss reicht weit über ihre bemerkenswerte Kunst hinaus", sagte Theresa Wolters, Geschäftsführerin von MusiCares. Carey habe ihre Plattform immer wieder genutzt, um wohltätige Zwecke zu unterstützen. Auch der Chef der "Recording Academy", Harvey Mason Jr., würdigte sie als "eine kreative Kraft und ein Ausnahmetalent, deren Stimme den Sound unserer Zeit geprägt hat".

Die 56-Jährige gilt mit über 200 Millionen verkauften Alben als erfolgreichste Solokünstlerin der Musikgeschichte. Sie schrieb 19 Nummer-eins-Hits in den US-Charts, darunter den Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You". Erst in diesem Jahr veröffentlichte Carey ihr 16. Studioalbum "Here For It All", das in den USA in die Top Ten der Billboard-Charts einstieg.

Neben ihrer Musikkarriere unterstützte Carey Hilfsprogramme für Opfer von Hurrikan "Katrina" und der Corona-Pandemie und gründete gemeinsam mit der Organisation "Fresh Air Fund" das Ferienlager "Camp Mariah" für benachteiligte Kinder. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Country-Ikone Dolly Parton, Ex-Beatle Paul McCartney, Rocker Bruce Springsteen und Folklegende Bob Dylan.

