"Lord of the Flies" bei Sky: Burschen unter sich

Die ersten zwei der in Summe vier Episoden der BBC-Dramaserie sind ab Dienstag, 24. Februar, hierzulande bei Sky abrufbar. Dabei steht in jeder Folge eine andere Figur im Mittelpunkt. Das erinnert an die vielfach ausgezeichnete Serie "Adolescence", in der sich Serienschöpfer Thorne ebenfalls den problematischen Zügen männlicher Jugendlicher widmete.

