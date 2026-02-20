"Lord of the Flies" bei Sky: Burschen unter sich

Ein Haufen Burschen findet sich nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel wieder. Rasch bilden sich zwei Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Gilt bald das Recht des Stärkeren oder nimmt man doch auf alle Rücksicht und lässt Vernunft walten? William Goldings Roman "Lord of the Flies" ("Herr der Fliegen") wurde mehrfach verfilmt und etliche Male zitiert. Drehbuchautor Jack Thorne und Regisseur Marc Munden ("Help") nehmen sich dem Stoff nun im Rahmen einer Miniserie an.
von
Die ersten zwei der in Summe vier Episoden der BBC-Dramaserie sind ab Dienstag, 24. Februar, hierzulande bei Sky abrufbar. Dabei steht in jeder Folge eine andere Figur im Mittelpunkt. Das erinnert an die vielfach ausgezeichnete Serie "Adolescence", in der sich Serienschöpfer Thorne ebenfalls den problematischen Zügen männlicher Jugendlicher widmete.
(S E R V I C E - www.sky.de/serien/lord-of-the-flies )
LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Eleven Film Ltd.