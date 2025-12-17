Live-Sendung "Silvester-Schlagerbooom" wird fortgesetzt

Die Live-Sendung "Silvester-Schlagerbooom" wird zum Jahresausklang fortgesetzt. Gastgeber Florian Silbereisen erwartet dabei in der Basketballarena des FC Bayern München unter anderen Roland Kaiser, wie er der "Kronen Zeitung" sagte. "Ich darf schon jetzt verraten: Das wir der größte Kaiser-Auftritt, den ich jemals präsentieren durfte", wirbt Silbereisen für die Silvesterparty, die am 31. Dezember ab 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein wird.
Auch mit dabei sind etwa Andy Borg, DJ Ötzi, Maite Kelly, Heinz Rudolf, der "Graf" mit seiner Band Unheilig und Samantha Fox. Der "Silvester-Schlagerbooom" war ursprünglich als einmalige Show geplant. "Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird", sagte Silbereisen dem Bayerischen Rundfunk (BR).