Legendäres Album "Falco 3" kehrt zum Jubiläum zurück

"Falco 3" wurde zunächst auf rotes Vinyl gepresst. Nur logisch, dass auch zum 40er eine Version des Originalalbums ganz in Rot (innen und außen) zu haben ist. Nachdem "Rock Me Amadeus" seinerzeit die US-Charts gestürmt hatte, wurde der Tonträger mit alternativem Cover, das ein Foto von Falco ziert, als internationale Version aufgelegt und darauf die Originalversionen von "Rock Me Amadeus" und "Vienna Calling" durch Maxi-Mixes ersetzt. Diese internationale Langspielplatte wird zum Jubiläum erstmals in Europa regulär aufgelegt.

Des Weiteren erscheinen eine Deluxe-Vinyl-Box (drei Platten mit zahlreichem Bonusmaterial wie Live-Aufnahmen, Demos und Maxi-Mixes), eine üppige CD-Deluxe-Version mit 37 Tracks auf drei Silberscheiben sowie eine Musikkassette. Als Teaser wurde bereits eine Live-Version von "Rock Me Amadeus" via Streamingplattformen veröffentlicht, aufgenommen bei den Wiener Festwochen 1985.

"Falco 3" wurde von den Niederländern Rob und Ferdi Bolland produziert. In den USA kletterte das Album bis auf Platz drei der Billboard-Charts.