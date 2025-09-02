News Logo
Legendäres Album "Falco 3" kehrt zum Jubiläum zurück

Falco feierte mit seiner dritten Platte seinen größten Erfolg
©APA, dpa, Jörg Schmitt
Am 11. September vor 40 Jahren kam die dritte Platte von Falco in den Handel. Sie war hierzulande in knallrotem Cover verpackt, auf dem lediglich der Schriftzug "Falco 3" prangte, und enthielt die Hits "Rock Me Amadeus", "Vienna Calling" und "Jeanny". Das Album wurde zum größten kommerziellen Erfolg des Wieners. Sony Music bringt am 24. Oktober eine Neuauflage in zahlreichen Formaten in den Handel.

"Falco 3" wurde zunächst auf rotes Vinyl gepresst. Nur logisch, dass auch zum 40er eine Version des Originalalbums ganz in Rot (innen und außen) zu haben ist. Nachdem "Rock Me Amadeus" seinerzeit die US-Charts gestürmt hatte, wurde der Tonträger mit alternativem Cover, das ein Foto von Falco ziert, als internationale Version aufgelegt und darauf die Originalversionen von "Rock Me Amadeus" und "Vienna Calling" durch Maxi-Mixes ersetzt. Diese internationale Langspielplatte wird zum Jubiläum erstmals in Europa regulär aufgelegt.

Des Weiteren erscheinen eine Deluxe-Vinyl-Box (drei Platten mit zahlreichem Bonusmaterial wie Live-Aufnahmen, Demos und Maxi-Mixes), eine üppige CD-Deluxe-Version mit 37 Tracks auf drei Silberscheiben sowie eine Musikkassette. Als Teaser wurde bereits eine Live-Version von "Rock Me Amadeus" via Streamingplattformen veröffentlicht, aufgenommen bei den Wiener Festwochen 1985.

"Falco 3" wurde von den Niederländern Rob und Ferdi Bolland produziert. In den USA kletterte das Album bis auf Platz drei der Billboard-Charts.

