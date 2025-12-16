Künstlermanager und Produzent Peter Fröstl gestorben

Der österreichische Künstlermanager und Produzent Peter Fröstl (65) ist am vergangenen Freitag unerwartet in Wien gestorben. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt. Fröstl war bis zuletzt Manager von Wolfgang Ambros, aber auch vielen anderen Größen der heimischen Popszene wie die Erste Allgemeine Verunsicherung, Rainhard Fendrich oder Austria 3 eng verbunden.
von
Fröstl, der seine Ehefrau und zwei Kinder hinterlässt, begann seine Managertätigkeit in den 1980er-Jahren und wurde bald eine der wichtigsten Player hinter den Kulissen des Austropop. Er war über viele Jahrzehnte auch als Veranstalter und Produzent tätig - von Konzerten und Tourneen heimischer und internationaler Künstler und Künstlerinnen, von Ausstellungen ("Dialog im Dunkeln"), Show- und Videoproduktionen ("Der Watzmann ruft!", u.a.).