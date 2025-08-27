"KPop Demon Hunters" katapultiert sich an die Spitze

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animationsfantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. In seinen Bestenlisten bezieht sich der Streamingdienst Netflix allerdings immer nur auf die ersten 91 Onlinetage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

