"KPop Demon Hunters" katapultiert sich an die Spitze

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animationsfantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. In seinen Bestenlisten bezieht sich der Streamingdienst Netflix allerdings immer nur auf die ersten 91 Onlinetage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.
(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81498621)
KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet - an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix