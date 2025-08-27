News Logo
"KPop Demon Hunters" katapultiert sich an die Spitze

News
1 min
Riesenüberraschung: "KPop Demon Hunters" ist der Megaüberdrüberhit
©Netflix, APA
Das Animationsmusical "KPop Demon Hunters" ist nun offiziell der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt das Werk inzwischen auf mehr als 236 Millionen Abrufe. Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit. Damit hat das poppige Werk die Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot aus 2021 eingeholt, die mehr als drei Jahre an der Spitze stand.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animationsfantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. In seinen Bestenlisten bezieht sich der Streamingdienst Netflix allerdings immer nur auf die ersten 91 Onlinetage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81498621)

KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet - an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

