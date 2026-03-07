ABO

"Kosmische Hymne" von Sarah Connor und Sido

Sie gehören zu den bekanntesten Musikern Deutschlands, nun heben sie mit ihrem neuen Song ab zu den Sternen: Sängerin Sarah Connor und Rapper Sido haben die gemeinsame Single "Interstellar" veröffentlicht. In dem Musikvideo performen die beiden den Song in einem düsteren, leeren Raum mit Nebelschwaden und Lichteffekten, die wie Sternenstaub wirken.

In dem Popsong geht es um Hoffnung und Zusammenhalt, passend zum Weltraum-Motiv heißt es: "Da ist 'was Großes, das uns beschützt/ Irgendwie, irgendwo, irgendwann/ kommen wir alle bei dir an." Die Plattenfirma spricht von einer "kosmischen Hymne". Es sei die erste musikalische Zusammenarbeit von Sarah Connor und Sido.

Das Lied gehört zur Special-Deluxe-Edition von Connors Album "Freigeistin", das nun erschienen ist. Für Sido ist "Interstellar" nicht der erste Song mit Weltraumbezug: 2015 landeten Andreas Bourani und der Berliner Rapper mit "Astronaut" einen Nummer-eins-Hit.

