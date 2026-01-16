"Knight of the Seven Kingdoms": Die Welt vor "GOT"

Der neu am österreichischen Markt empfangbare Streamer HBO MAX lockt Serienfreunde mit dem neuesten Spin-off des "Game of Thrones"-Franchise. Konkret handelt es sich bei "A Knight of the Seven Kingdoms" um die zweite Prequelserie zum Erfolgsformat nach George R. R. Martins Romanen "Das Lied von Eis und Feuer". Sie spielt knapp 100 Jahre vor der Originalserie.
Erzählt werden die aufregenden Abenteuer des Ritters Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) sowie seines Knappen Egg (Dexter Sol Ansell). Als konkrete Vorlage diente die Trilogie "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben". Abrufbar ab Montag.