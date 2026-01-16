"Knight of the Seven Kingdoms": Die Welt vor "GOT"

© APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, CRAIG BARRITT home Aktuell News

Der neu am österreichischen Markt empfangbare Streamer HBO MAX lockt Serienfreunde mit dem neuesten Spin-off des "Game of Thrones"-Franchise. Konkret handelt es sich bei "A Knight of the Seven Kingdoms" um die zweite Prequelserie zum Erfolgsformat nach George R. R. Martins Romanen "Das Lied von Eis und Feuer". Sie spielt knapp 100 Jahre vor der Originalserie.

von APA