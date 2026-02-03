Kinder- und Jugendbuchpreise 2026 an vier Werke vergeben

Weitere sechs Bücher wurden von einer fünfköpfigen Jury als Leseempfehlung in die Kollektion zum Preis aufgenommen: "Was tun, wenn ...", "Keiner bleibt allein zurück", "Eine Stadt. Begegnungen", "Zuhause auf der Klippe", "Baobab", "Na Zoowas!". "Die prämierten Bücher zeigen, dass Literatur für junge Menschen weit mehr ist als Unterhaltung oder Wissensvermittlung: Sie eröffnen Zugänge zur Welt, laden zum Mitdenken und Mitfühlen ein und stärken Fantasie, Empathie sowie kritisches Denken", wurde Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) in einer Aussendung zitiert.

Insgesamt wurden 88 Neuerscheinungen aus dem Jahr 2025 für den Preis eingereicht. Um die prämierten Bücher bekannter zu machen, bietet der Österreichische Buchklub der Jugend allen Schulen Bücherkoffer mit den ausgezeichneten Titeln an.