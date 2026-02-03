ABO

Kinder- und Jugendbuchpreise 2026 an vier Werke vergeben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Heinz Janisch ist einer der heurigen Preisträger
©TYROLIA VERLAG, BRIGITTE FRIEDRICH, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Gewinnerinnen und Gewinner der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise 2026 stehen fest. Die mit je 6.000 Euro dotierten Auszeichnungen der Republik gehen an "Schlich ein Puma in den Tag" von Lena Raubaum und Verena Pavani (kunstanstifter), "Problemwölfe" von Agi Ofner (Tyrolia), "Auf in die Berge!" von Katja Seifert (NordSüd) und "Das Buch der Anfänge" von Heinz Janisch und Michael Roher (Tyrolia). Die Verleihung findet am 20. Mai in Eisenstadt statt.

von

Weitere sechs Bücher wurden von einer fünfköpfigen Jury als Leseempfehlung in die Kollektion zum Preis aufgenommen: "Was tun, wenn ...", "Keiner bleibt allein zurück", "Eine Stadt. Begegnungen", "Zuhause auf der Klippe", "Baobab", "Na Zoowas!". "Die prämierten Bücher zeigen, dass Literatur für junge Menschen weit mehr ist als Unterhaltung oder Wissensvermittlung: Sie eröffnen Zugänge zur Welt, laden zum Mitdenken und Mitfühlen ein und stärken Fantasie, Empathie sowie kritisches Denken", wurde Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) in einer Aussendung zitiert.

Insgesamt wurden 88 Neuerscheinungen aus dem Jahr 2025 für den Preis eingereicht. Um die prämierten Bücher bekannter zu machen, bietet der Österreichische Buchklub der Jugend allen Schulen Bücherkoffer mit den ausgezeichneten Titeln an.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER