Jazzsängerin Karin Bachner ist "In the Mood for Christmas"

Jazzsängerin Karin Bachner interpretiert Weihnachtsklassiker neu
©Another Dimension PR, Maria Frodl, APA
"In the Mood for Christmas" heißt das Weihnachtsalbum der Jazzsängerin Karin Bachner. Mit dem selbstkomponierten Titelsong konnte die Linzerin laut Presseaussendung den zweiten Platz bei der USA Christmas Songwriting Competition 2024 belegen. Zusätzlich interpretiert sie Klassiker in neuem Gewand: "White Christmas" als Walzer, "Winter Wonderland" mit Salsa-Schwung und "Last Christmas" als swingenden Big-Band-Hit.

Eine jazzige Version von "All I Want for Christmas Is You" findet sich ebenso auf dem Album wie heimische Favoriten ("Leise rieselt der Schnee"). Selbst an Tom Waits ("Temptation") wagt sich Bachner, die bei der Produktion von u.a. Birgit Denk und Karin Maria Bauer unterstützt wurde.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Another Dimension PR/Maria Frodl/Maria Frodl

