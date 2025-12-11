Jazzsängerin Karin Bachner ist "In the Mood for Christmas"

© Another Dimension PR, Maria Frodl, APA home Aktuell News

"In the Mood for Christmas" heißt das Weihnachtsalbum der Jazzsängerin Karin Bachner. Mit dem selbstkomponierten Titelsong konnte die Linzerin laut Presseaussendung den zweiten Platz bei der USA Christmas Songwriting Competition 2024 belegen. Zusätzlich interpretiert sie Klassiker in neuem Gewand: "White Christmas" als Walzer, "Winter Wonderland" mit Salsa-Schwung und "Last Christmas" als swingenden Big-Band-Hit.

von APA