Iron & Wine bringen "Schwesternalbum" heraus

Auf dem Album sind viele bekannte Namen aus dem Iron & Wine-Universum vertreten. "Hen's Teeth" präsentiert aber auch neue Stimmen: Das Grammy-prämierte Americana-Trio I'm With Her ist bei zwei Titeln dabei. Arden Beam, eine von Beams Töchtern, gibt ihr Debüt und steuert Harmonien und Backing Vocals zu vier Songs bei. Bereits veröffentlicht wurde in Video zum Song "In Your Ocean".

(S E R V I C E - https://go.apa.at/TD0KXQpo)