Iron & Wine bringen "Schwesternalbum" heraus

Iron & Wine, das Soloprojekt des Multiinstrumentalisten und Produzenten Sam Beam, veröffentlicht Ende Februar das achte Studioalbum "Hen's Teeth". Es könne "gewissermaßen als Schwesteralbum" des Grammy-nominierten Longplayers "Light Verse" von 2024 betrachtet werden, hieß es in der Ankündigung. Die Idee dazu entstand demnach in den zahlreichen Sessions der vergangenen Jahre in den Ausläufern von Los Angeles unter der Leitung von Studiobesitzer und Toningenieur Dave Way.
Auf dem Album sind viele bekannte Namen aus dem Iron & Wine-Universum vertreten. "Hen's Teeth" präsentiert aber auch neue Stimmen: Das Grammy-prämierte Americana-Trio I'm With Her ist bei zwei Titeln dabei. Arden Beam, eine von Beams Töchtern, gibt ihr Debüt und steuert Harmonien und Backing Vocals zu vier Songs bei. Bereits veröffentlicht wurde in Video zum Song "In Your Ocean".
