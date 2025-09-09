News Logo
Horror-Autor Stephen King verriet Lieblingsfilm-Liste

King sorgt auf Zusammenstellung für Überraschungen
Stephen King, Autor von unzähligen Psycho- und Horrorgeschichten schaut gerne Liebes- und Krimifilme. Er hat auf der Plattform X eine Liste seiner zehn Lieblingsfilme geteilt - "in keiner bestimmten Reihenfolge", wie er schrieb.

Darunter sind der Liebesfilm "Casablanca" (1942), die Mafia-Geschichte "Der Pate - Teil II" (1974) und die Action-Thriller "Atemlos vor Angst" (1977) sowie "Getaway" (1972). Vielleicht überraschend für den Autor zahlreicher Horrorgeschichten ist auch der Lieblingsfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993).

Außerdem zählt King das Western-Abenteuer "Der Schatz der Sierra Madre" und "Der weiße Hai" (1975) zu seiner Top 10 sowie das Krimidrama "Hexenkessel" (1973), den Sci-Fi-Thriller "Unheimliche Begegnung der dritten Art" (1977) und den Thriller "Frau ohne Gewissen" (1944).

Aber King erwähnt in dem X-Post weitere Lieblingsfilme auf Basis seiner eigenen Bücher, die er nicht in die Top 10 einfügte: "Misery" (1990), "Die Verurteilten" (1994), "The Green Mile" (1999) und "Stand By Me" (1986).

In seiner Liste der Lieblingsfilme ist (vielleicht noch) nicht "The Long Walk - Todesmarsch" enthalten - eine ganz neue Stephen-King-Verfilmung, die am 11. September in die Kinos kommt. King hat den Roman unter seinem Synonym Richard Bachman im Jahr 1979 herausgebracht. 50 junge Männer werden bei einem langen Ausdauermarsch durch das amerikanische Hinterland getrieben, bei dem nur einer überleben soll. King schrieb die Geschichte damals vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs.

Mit über 400 Millionen verkauften Büchern zählt Stephen King, der am 21. September 78 Jahre alt wird, zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Sein Werk umfasst Romane, Kurzgeschichten, Essays.

