Hitzige ORF-Debatte um den ESC als politisches Event

Dabei müsse man zum Eurovision Song Contest klar festhalten: "Es ist nicht die Bühne, auf der Weltpolitik verhandelt werden soll." Aber selbstredend würden einzelne Länder immer wieder versuchen, den Bewerb politisch zu nutzen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sei es entscheidend, dass die einzelnen Bühnenbeiträge dezidiert unpolitisch gehalten würden: "Wenn wir sagen würden: Der Song Contest ist eine politische Veranstaltung, und jedes Land kann sich positionieren, wie es will, würden wir der Propaganda Tür und Tor öffnen."

Zustimmung zu der am 4. Dezember bei der EBU-Generalversammlung getroffenen Entscheidung kam auch von Ariel Muzicant, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, der dafür ́- im ESC-Sprachbild bleibend - 12 Punkte vergab. Schließlich sei der israelische Sender Kan von der israelischen Regierung unabhängig. Er hoffe nun, dass der Bewerb im Mai 2026 in Wien ein Musikfest werde: "Ich hoffe, dass der Contest nicht verpolitisiert wird - auch wenn man es versuchen wird."

Anders sah Bernhard Flieher, Kulturredakteur der "Salzburger Nachrichten", den Charakter des Bewerbs: "Das ist durch und durch eine politische Veranstaltung, die sich tarnt." Zugleich sei es "anachronistisch und doof", dass auf dem Sektor der Musik Nationen zum Länderkampf gegeneinander anträten: "Natürlich stelle ich den Song Contest grundsätzlich infrage."

Und schließlich warf sich auch Friedensaktivistin Isabel Frey in die Bresche dafür, eine Diskussion über die Teilnahme Israels nicht zu verhindern: "Man muss zumindest die Debatte zulassen." Sie selbst entwarf eine eigene Hoffnung für den ESC: "Meine Vision wäre eine Teilnahme von Palästina beim Song Contest."