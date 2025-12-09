News Logo
Herbert Grönemeyer spielt auch 2027 ein Konzert in Wien

++ ARCHIVBILD ++ Herbert Grönemeyer kommt zwei Jahre in Folge nach Wien
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
Herbert Grönemeyer kommt auch 2027 für ein Konzert nach Wien: Der deutsche Musiker wird am 10. Juni in der Stadthalle auftreten. Versprochen wird in einer Presseaussendung "volles Programm" mit Klassikern und besonderen Live-Momenten. Der Kartenverkauf startet am Mittwoch um 10 Uhr bei {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vZXRpY2tldC5jb20iPg==}}www.oeticket.com{{/a}} und {{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdGFkdGhhbGxlLmNvbSI+}}www.stadthalle.com{{/a}}.

Zuvor absolviert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle aber noch einen Auftritt im Rahmen einer Unplugged-Tour. Das Konzert im Februar 2026 ist bereits ausverkauft.

