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Harry Styles verlor Jungfräulichkeit bei Radiohead-Lied

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Styles verlor seine Jungfräulichkeit bei einem melancholischem Lied
©Getty Images North America, APA, MONICA SCHIPPER
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Wer über den Verlust seiner Jungfräulichkeit spricht, kann sich der Aufmerksamkeit seines Publikums sicher sein: Der britische Popstar Harry Styles hat es bei der Verleihung der Ivor Novello Awards für Songwriter und Komponisten Donnerstagabend in London getan. Der 32-Jährige war gebeten, die Laudatio auf Thom Yorke zu halten, den 57-jährigen Sänger der britischen Alternative-Rock-Band Radiohead.

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"Ihr Debütalbum erschien ein Jahr vor meiner Geburt. Lasst das mal sacken", sagte Styles mit Blick auf den Altersunterschied. Dann erinnerte er sich an einen speziellen Song der Band und setzte hinzu: "Ich verlor meine Jungfräulichkeit bei 'Talk Show Host'". Das ausbrechende Gelächter im Saal toppte er noch, indem er die zeitliche Spanne des Akts etwas präzisierte und nachschob: "Ich verlor meine Jungfräulichkeit beim Intro von 'Talk Show Host'."

Der 1996 erschienene Radiohead-Song ist auch als Soundtrack zum Film "Romeo and Juliet" bekanntgeworden. Er beginnt mit einem melancholischen, schleppenden Rhythmus, minimalen, hallenden Gitarrenriffs und hat eine als rauchig beschriebene Atmosphäre.

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