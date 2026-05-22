Harry Styles verlor Jungfräulichkeit bei Radiohead-Lied

"Ihr Debütalbum erschien ein Jahr vor meiner Geburt. Lasst das mal sacken", sagte Styles mit Blick auf den Altersunterschied. Dann erinnerte er sich an einen speziellen Song der Band und setzte hinzu: "Ich verlor meine Jungfräulichkeit bei 'Talk Show Host'". Das ausbrechende Gelächter im Saal toppte er noch, indem er die zeitliche Spanne des Akts etwas präzisierte und nachschob: "Ich verlor meine Jungfräulichkeit beim Intro von 'Talk Show Host'."

Der 1996 erschienene Radiohead-Song ist auch als Soundtrack zum Film "Romeo and Juliet" bekanntgeworden. Er beginnt mit einem melancholischen, schleppenden Rhythmus, minimalen, hallenden Gitarrenriffs und hat eine als rauchig beschriebene Atmosphäre.