Haftbefehls Frau muss Einbruch erst verarbeiten

Sie habe zuletzt im Haus der Familie im Kreis Böblingen schlecht geschlafen, schreibt die Frau von Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt und derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene gilt. "Und irgendwie ist es so, dass mit der Dunkelheit auch die Angst wiederkommt."

Am Abend fühle sich alles unsicherer an - als würde ein Teil von mir ständig wachsam bleiben". Sie habe zwar jetzt "das krasseste Sicherheitssystem" im Haus. Aber: "Es braucht wohl einfach Zeit, bis sich dieses Gefühl wieder legt", schreibt Anhan ihren Instagram-Followern aus dem österreichischen Urlaubsdomizil.

Anhans Ehemann, der gebürtige Offenbacher Haftbefehl, sorgte zuletzt vor allem durch die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" für Aufsehen. Sie wurde zum Streaming-Hit. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.