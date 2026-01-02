Haas legte mit "Wackelkontakt" meistverkauftes Buch 2025 vor

Als weitere Österreicher landeten Daniel Glattauer mit "In einem Zug" (Platz 4), Klaus Eckel mit "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen" (Platz 5) und Vea Kaiser mit "Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels" (Platz 10) in den Charts.

Auf dem Sachbuchmarkt (Hardcover) punkteten auf den ersten drei Plätzen Giulia Enders mit "Organisch" sowie Johannes Huber und Elisabeth Gürtler mit "Hirnfit bis 100" und Johannes Huber und Yasmina Kobza mit "Weltwissen Heilung". Die Bände 19 und 20 von "Gregs Tagebuch" von Jeff Kinney dominieren die Kinder- und Jugendbuch-Rangliste, auf Platz 3 landete hier der erste Band von "Das kleine Böse Buch" von Magnus Myst.