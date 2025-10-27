News Logo
ABO

Gesammelte Texte: Gerhard Ruiss legt "Fortschreibungen" vor

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kämpferischer Autor: Gerhard Ruiss
©APA, HERBERT PFARRHOFER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Gerhard Ruiss hat aufgeräumt. Texte, die der engagierte Autor und Musiker zu den unterschiedlichsten Themen für Bücher und andere Publikationen, die nie erschienen sind ("Das ist häufiger der Fall, als anzunehmen ist."), geschrieben hat und die noch immer aktuell scheinen, hat er zu einem Band zusammengefasst, der nun in der Reihe "tandem:essay" erschienen ist.

von

Gegliedert sind die "verschollenen Themen und Texte" in "25 Kapitel über den gesellschaftspolitischen und kulturpolitischen Stimmungs- und Gesinnungswandel in den letzten 25 Jahren", so Ruiss. In kurzen Vor- und Nachbemerkungen schildert er jeweils die einstigen Anlässe und die später folgenden Resultate oder Effekte - eine Vorgangsweise, die auch im Titel ihre Entsprechung findet: "Fortschreibungen".

Es ist allemal besser, wenn etwas fort-, als wenn etwas abgeschrieben wird - auch, wenn sich der erhoffte Fortschritt oftmals nicht einstellt, ja einem Rückschritt weicht. Ruiss: "Behandelt werden nicht nur die Entwicklungen in Österreich und Angelegenheiten der Kunst und Kultur, behandelt werden vor allem deren gesellschaftspolitischer Bezugsrahmen, gesellschaftspolitische Bedeutungen und Auswirkungen sowie die weltweiten Entwicklungen, die auf alles und alle zurückwirken, von der Wiederkehr des Nationalismus bis zur Rückkehr großer Kriege und des Wettrüstens."

Seit unzähligen Jahren verfasst Ruiss als Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren sowie als Vertreter einer wachsamen Zivilgesellschaft Aufrufe, Erklärungen und Petitionen. Für diese unermüdliche Arbeit wurde er 2024 mit dem Weltmenschpreis ausgezeichnet. Seine vor einem Jahr gehaltene Dankesrede ist in dem Band enthalten.

(S E R V I C E - Gerhard Ruiss: "Fortschreibungen. Verschollene Themen und Texte", Edition Tandem, tandem:essay 8, 210 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-903516-26-7)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Christian Kjellvander stellt Fragen zu Liebe und Verehrung
News
Singer-Songwriter Kjellvander stellt Fragen zur Liebe
Ungünstige Ortswahl: Spielsüchtiger Lord versteckt sich im Casino
Schlagzeilen
"Ballad of a Small Player": Edward Bergers nächster Streich
Florian Eder und Pumuckl schultern das Leben gemeinsam - noch
News
"Pumuckl und das große Missverständnis": Rotschopf is back
Gern mal einsam, mal gesellig: Karl-Markus Gauß
News
Gauß legt "Gedankenspiele über die Geselligkeit" vor
Dave Gahans Feuerzeug leuchtet fast am hellsten
News
Kunstvoller Konzertfilm von Depeche Mode kommt ins Kino
Die beiden Turteltauben: Dracula und seine reinkarnierte Braut
News
"Dracula": Der Vampirprinz als hoffnungsloser Romantiker
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER