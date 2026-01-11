"Gedankenstrahlen": Erzählband von Maria Lazar erschienen

Mit "Gedankenstrahlen" setzt der Verleger Albert C. Eibl in seinem Kleinverlag Das vergessene Buch die Aufarbeitung und Publikation des lange vergessenen Werks der in Wien geborenen hellsichtigen Autorin fort. Nach Theaterstücken, Romanen und Gedichten folgt nun ein Band mit Erzählungen und Short Stories, von denen einige bisher nur auf Dänisch, andere unter dem Pseudonym Esther Green zwischen 1937 und 1942 in der "Basler National-Zeitung" erschienen sind.

"In Lazars Geschichten, die zumeist in Wien, deutschsprachigen Kleinstädten oder in ländlichen Gegenden Englands spielen, geht Unheimliches vor, werden Verbrechen nicht nur statuiert, sondern auch auf verblüffende Weise gelöst, nachgeahmt und in der Phantasie erprobt", schreibt Eibl in seinem Nachwort, in dem er auch ausführlich die Wiederentdeckung Lazars nachzeichnet. "In den Fassaden der Häuser und Seelen der Menschen zeigen sich zunehmend Risse. Der Alltag wird abenteuerlicher und gefährlicher. Die Welt ist dabei, aus den Fugen zu geraten. Katastrophen furchtbaren Ausmaßes kündigen sich an. Und nichts ist mehr so wie es früher einmal schien."

In "Marjorie", eine der nun erstmals veröffentlichten Geschichten, findet Lazar eine Personifizierung für die Unmenschlichkeit, die sich harmlos gibt, aber schreckliche Konsequenzen als scheinbar unausweichlich in Kauf zu nehmen bereit ist: Mr. Brakley. Für Eibl ist er der "Typus des verbindlichen Paragraphenreiters und nihilistischen Funktionärs, der auch heute wieder auf dem Vormarsch ist". Und er schließt sich der in der Erzählung geäußerten deutlichen Warnung an: "Hüten wir uns vor unseren Brakleys!"

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - Maria Lazar: "Gedankenstrahlen. Erzählungen & Short Stories". Aus dem Nachlass herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Albert C. Eibl. 412 Seiten, 26 Euro)